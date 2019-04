LIVE Nuoto, Assoluti Riccione 2019 in DIRETTA: Paltrinieri per l’assolo nei 1500 sl, Panziera nei 200 dorso. Carraro migliore al mondo nei 50 rana

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata degli Assoluti di nuoto di Riccione. Nella piscina romagnola andrà in scena un day-5 in cui ci si augura di assistere a prestazioni degne di nota per completare una settimana nella quale i riscontri positivi non sono di certo mancati.

I 1500 stile libero uomini e i 200 dorso donne saranno le gare punto di riferimento della giornata. Gregorio Paltrinieri è pronto per l’assolo nelle 30 vasche. Dopo il forfait annunciato da Gabriele Detti, il carpigiano ha la porta spalancata verso il successo e cercherà di massimizzare la propria prestazione ed ottenere un riscontro interessante. Da osservare con grande attenzione Domenico Acerenza, in crescita esponenziale negli 800 sl e desideroso di conquistare il pass in questa distanza.

Nell’altra specialità citata Margherita Panziera, dopo aver stupito tutti con quel record italiano fantascientifico sui 100 dorso, è tornata sulla terra vincendo la finale con un riferimento cronometrico decisamente meno roboante. Vedremo se nelle 4 vasche, a lei più congegnali, saprà ritrovare la sua nuotata e dare libero sfogo al proprio talento. Un’ultima giornata nella quale poi Simona Quadarella nei 400 sl, Martina Carraro e Arianna Castiglioni nei 50 rana femminili e Fabio Scozzoli e Nicolò Martinenghi in quelli maschili vorranno fare bene.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare dei Campionati italiani di nuoto a Riccione: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 10.00. Buon divertimento! (Foto: OA Sport)

12.05. Si chiude qui la mattinata di gare a Riccione. Appuntamento alle 16.30 per la sessione delle finali

12.04: Queste le finaliste dei 50 farfalla donne: Di Pietro, Di Liddo, Biondani, Pignatiello, Biasibetti, Cocconcelli, Asprissi e Bianchi

12.04: Elena Di Liddo con 26″53 si aggiudica l’ultima batteria dei 50 farfalla donne

12.02: Costanza Cocconcelli e Helena Biasibetti vincono con 27″37 la penultima batteria, terzo posto per Ilaria Bianchi

12.01: Silvia Di Pietro vince la terza batteria in 26″42

12.00: La seconda batteria va a Francesca Sechi in 28″02

11.58: Nella prima batteria dei 50 farfalla donne la vittoria va a Emma Virginia Menicucci in 27″94

11.57: Christian Bartoloni vince la seconda serie dei 1500 sl uomini con 15’38″49, davanti a Giovannoni e Ruffini

11.41: Furlan e Ruffini al via della seconda serie dei 1500 stile libero

11.40: Dario Verani in 15’50″09 si aggiudica la prima serie dei 1500 metri

11.25: Partitas la prima delle serie più lente dei 1500 stile libero uomini. Due le serie in programma

11.24: Queste le finaliste dei 200 dorso donne: Panziera, Gaetani, D’Innocenzo, Paruscio, Ramatelli, Fontana, Cenci, Maloni

11.23: Margherita Panziera con 2’09″51 si impone nellì’ultima batteria dei 200 dorso davanti a Paruscio e Scalia, staccatissime

11.19: Erika Francesca Gaetani, classe 2004, vince la penultima batteria in 2’14″48 davanti a Giulia D’Innocenzo, classe 2002, in 2’14″62. Ora Margherita Panziera

11.15: Chiara Fontana in 2’15″36 si impone nella terza batteria

11.09: Martina Rossi con 2’16″65 si aggiudica la seconda batteria

11.05: Anita Gastaldi si aggiudica la prima batteria dei 200 dorso in 2’18″61

11.02: P. Matteazzi, Bondavalli, Turrini, Sarpe, Tarocchi, Galimberti, M. Matteazzi, Velluti

11.01: Turrini vince l’ultima batteria più lenta della precedente in 4’24″97

10.55: Vittoria per Pier Andrea Matteazzi in 4’22″86 nella penultima batteria dei 400 misti davanti a Bondavalli e Sarpe

10.50: Geremia Freri in 4’30″68 si impone nella seconda batteria. Ora la terza con i fratelli Matteazzi

10.44: Daniel Zammattio con 3’48″41 si aggiudica la prima batteria dei 400 misti

10.40: Ora le 4 batterie dei 400 misti uomini

10.39: Queste le finaliste dei 400 stile libero donne: Quadarella, Pirozzi, Romei, Caramignoli, Carli, Caponi, Salin, Cusinato

10.38: Quadarella si impone nell’ultima batteria con il tempo di 4’11″53, davanti a Pirozzi e Romei

10.36: Quadarella prima a metà gara con 2’04″58 davanti a Cusinato e Carli

10.33: Martina Rita Caramignoli vince in rimonta in 4’14″02 la penultima batteria dei 400 stile, davanti a Caponi e Musso

10.30: A metà della seconda batteria Salin, Caponi, Musso

10.26: La seconda batteria vede la vittoria di Giulia Decataldo con 4’20″47 davanti a Caglio e Cesarano

10.21: Cristina Caruso con 4’24″10 vince la prima batteria

10.16: Al via la prima batteria dei 400 stile libero femminile

10.15: Martinenghi, Scozzoli, Pinzuti, Toniato, Casna, Poggio, Cerasuolo, Zanca sono i finalisti dei 50 rana uomini,. Tre i portacolori dell’Imolanuoto

10.14: Fabio Scozzoli con 27″08 vince l’ultima batteria davanti a Toniato

10.12: Buon 27″03 per Nicolò Martinenghi che vince la penultima batteria davanti a Pizzini e Zampese

10.11: Alessandro Pinzuti si aggiudica con 27″57 la quarta batteria davanti a Poggio

10.10: Gabriele Giovanni Rizzo vince la terza batteria dei 50 rana uomini con 29″11

10.09: Ludovico Blu Art Viberti si aggiudica la seconda batteria in 29″56

10.07: La prima batteria dei 50 rana uomini da Giacomo Alessandri in 30″14

10.05: Carraro, Pilato, Castiglioni, Morotti, Foffi, Scarcella, Tedeschi e Bincoletto le finaliste dei 50 rana donne

10.04: Martina Carraro fa segnare la migliore prestazione mondiale stagionale con 30″45 vincendo l’ultima batteria

10.02: Arianna Castiglioni si aggiudica la terza batteria in 31″09 davanti a Ilaria Scarcella

10.01: Nella seconda batteria record italiano cadetti, juniores e ragazze di Benedetta Pilato con 30″74!!!

10.00: Asia Maggi vince la prima batteria dei 50 rana in 33″35

9.57: A chiudere il programma, dopo le serie lente dei 1500 stile libero (confermato il ritiro di Detti), le batterie dei 50 farfalla con Silvia Di Pietro che cercherà di conquistare il primo titolo italiano ma dovrà fare i conti con Di Liddo

9.55: Una delle gare più attese di oggi saranno i 200 dorso donne con Margherita Panziera a caccia di un tempo di valore mondiale, dopo il record italiano sbriciolato giovedì nei 100

9.54: I fratelli Matteazzi danni l’assalto al titolo dei 400 misti e al re degli ultimi dieci anni della specialità, Federico Turrini che prova una difficilissima qualificazione al Mondiale

9.52: Simona Quadarella proverà a raccogliere i frutti del lavoro svolto sulla velocità nei 400 stile libero. Poche avversarie per la romana che tenterà di ottenere un buon riscontro cronometrico

9.50: Ultimo treno per Nicolò Martinenghi in chiave qualificaziuone al Mondiale nei 50 rfana ma il varesino se la dovrà vedere con Fabio Scozzoli, che difficilmente sarà appagato per la qualificazione a Gwangju

9.47: Si inizia con l’ennesima sfida (magari a livello di 50 rana) tra Castiglioni e Carraro nei 50 rana ma attenzione anche alla giovanissima Benedetta Pilato che potrebbe far segnare altri record giovanili

9.44: Il programma delle gare di oggi prevede i 50 rana donne, i 50 rana uomini, i 400 stile libero, i 400 misti uomini, i 200 dorso donne, seconda e terza serie dei 150 stile libero uomini, i 50 farfalla donne

9.41: Buongiorno agli appassionati di nuoto. Ultima giornata degli Assoluti di Riccione in vasca lunga, che si preannuncia molto interessante con quasi tutti i big in vasca