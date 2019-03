WTA Indian Wells 2019, sorteggiato il tabellone. Gli incroci e gli accoppiamenti delle favorite verso la finale

Un anno dopo Naomi Osaka si presenta ad Indian Wells da numero uno del mondo e con due Slam in bacheca. La giapponese è la favorita nel primo WTA Mandatory della stagione e si presenta sul cemento americano con l’obiettivo di bissare il successo della passata stagione, che è stato anche il primo della sua carriera. Non sarà comunque un percorso facile quello di Osaka, visto che il sorteggio non è stato propriamente benevolo con la numero uno del mondo.

Infatti dopo aver sfruttato al primo turno un bye, già al secondo ci potrebbe essere una sfida complicata o con la francese Kristina Mladenovic o con la cinese Saisai Zheng. Attenzione anche al probabile terzo turno con l’americana Danielle Collins, semifinalista negli ultimi Australian Open. Ottavo di finale con Caroline Wozniacki, quarto con Karolina Pliskova e poi semifinale con Petra Kvitova. Insomma un percorso molto complicato e pieno di insidie per la giapponese.

Nella parte alta è proprio Pliskova ad avere la strada più agevole verso i quarti di finale, mentre per Kvitova i problemi potrebbero già arrivare al secondo turno, quando si dovrebbe trovare di fronte Serena Williams, senza dimenticare un ottavo di finale con Madison Keys o Julia Goerges ed il probabile quarto di finale con Angelique Kerber, anche se c’è sempre la bielorussa Aryna Sabalenka come possibile mina vagante.

Nella parte bassa la testa di serie più alta è Simona Halep. La numero due del mondo avrà al secondo turno con ogni probabilità la ceca Barbora Strycova, mentre agli ottavi di finale la testa di serie più alta che può incontrare è la quattordici, rappresentata dalla russa Daria Kasatkina. Nei quarti poi possibile scontro con l’ucraina Elina Svitolina, che pare non avere un tabellone complicato.

Molto interessante la zona più alta della parte bassa del tabellone. Ci sono Kiki Bertens, Johanna Konta, Garbine Muguruza e soprattutto Viktoria Azarenka e Serena Williams, con quest’ultime due che dovrebbero affrontarsi al secondo turno. Una tra queste dovrebbe essere l’avversaria nei quarti di finale di Sloane Stephens, probabilmente la più fortunata dopo il sorteggio, visto che non dovrà affrontare sfide molto impegnative nei primi turni.

