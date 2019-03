WTA Acapulco 2019: la finale sarà tra Yafan Wang e Sofia Kenin. Battute Donna Vekic e Bianca Vanessa Andreescu

Si delinea la finale del torneo WTA International di Acapulco: sul cemento messicano si affronteranno nell’atto conclusivo la cinese Yafan Wang, che supera in rimonta la croata Donna Vekic, numero 3 del seeding, e la statunitense Sofia Kenin, testa di serie numero 5, che elimina in tre set la canadese Bianca Vanessa Andreescu.

Nella prima semifinale la cinese Yafan Wang batte la croata Donna Vekic con il punteggio di 2-6 6-3 6-1 in poco meno di due ore di gioco. Nel primo set dopo il 2-2 iniziale la balcanica inanella quattro giochi consecutivi e porta a casa la prima partita in 33 minuti. La seconda partita resta in equilibrio fino al 3-3, poi l’asiatica è brava a tenere il servizio nell’ottavo gioco (unico del parziale a non concludersi con un break) e a portare a casa il set per 6-3 in 40 minuti. Nella frazione decisiva non c’è storia, con la cinese che vola sul 3-0 con un parziale di 12 punti a 3 e poi chiude comodamente sul 6-1 in 39 minuti.

Nella seconda semifinale la statunitense Sofia Kenin supera la canadese Bianca Vanessa Andreescu con lo score di 6-4 3-6 7-5 in poco più di due ore di battaglia. Nel primo set si va avanti a strappi: parte forte la canadese, che vola sul 3-0, ma la statunitense risponde e passa a condurre sul 5-3 prima di chiudere 6-4 in 33 minuti. Nel secondo parziale ancora avanti per prima la canadese, brava a strappare la battuta ed andare 4-2, ma questa volta Kenin non ribalta la situazione ed Andreescu chiude 6-3 in 41 minuti. Nella partita decisiva arriva lo scambio di break tra settimo ed ottavo gioco. Quando tutto sembra indicare il tie break ecco che nel dodicesimo game arriva il break che consegna l’incontro alla statunitense dopo un’ora di battaglia.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: salajean / Shutterstock.com