Volley, SuperLega 2019: i migliori italiani della 24^ giornata. Giannelli e Spirito: registi al potere! Gli ace di Zaytsev e i muri di Alletti

Nel weekend si è disputata la 24^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Di seguito gli italiani che si sono messi maggiormente in luce nel fine settimana.

SIMONE GIANNELLI. C’è la firma della sua magistrale regia nella vittoria meno semplice di quanto possa sembrare contro Ravenna, che regala ai trentini il secondo posto a due turni dal termine della regular season. Non perde mai la tramontana anche quando qualcuno dei suoi attaccanti non riesce ad essere efficace come dovrebbe. Precisione, efficacia, determinazione: non delude mai.

LORENZO CODARIN. Tra gli attaccanti serviti al meglio da Giannelli c’è il centrale di scorta di Trento, Lorenzo Codarin che si sta facendo trovare al posto giusto al momento giusto. Si fa male Lisinac? Niente paura. C’è questo giovane promettente che sfodera una prestazione molto positiva: 9 punti in tre set, 1 ace, 4 muri e il 67% in attacco. La stirpe dei centrali italiani ha un nuovo rampollo, sentiremo parlare di lui.

LUCA SPIRITO. Gli errori, anche di valutazione, nella sfida contro Vibo Valentia, si contano sulle dita di una mano. Guida alla perfezione la squadra veneta, facendo ruotare con sagacia gli attaccanti e cavandosela anche in condizioni tutt’altro che semplici, con ricezione non sempre sulla testa.

DANIELE MAZZONE. Da un centrale di “riserva” ad un altro: Tiziano Mazzone entra al posto di uno spento Anzani e sfodera una grande prestazione negli ultimi tre set a Siena, contribuendo alla sofferta vittoria dei modenesi. Per lui iul 58% in attacco, 2 muri, 2 ace e 11 punti complessivi: niente male.

IVAN ZAYTSEV. Lo Zar a Siena non incontra una delle sue migliori giornate in attacco (chiudendo con un 48%) ma sono suoi ben nove ace: roba da urlo: micidiale quando si presenta in zona di battuta.

ANDREA ROSSI. Nel festival dei centrali, bene si inserisce la grande prestazione del giocatore di Latina che spinge i suoi al successo nella trasferta di Sora. Rossi totalizza ben 13 punti in cinque set, attacca con il 67% e piazza 3 muri vincenti.

AIMONE ALLETTI. Decisivo il suo apporto nella bella vittoria di Verona contro Vibo Valentia. Il centrale gialloblù mette a segno 11 punti con il 70% di positività in attacco e 4 muri vincenti. Nella giornata d’oro dei centrali italiani, ci rientra di diritto.

Foto Roberto Tommasini Live Photosport