Volley, SuperLega 2019: 24^ giornata, Trento risponde a Perugia e Lube. Modena soffre a Siena, Zaytsev show con 9 aces

Si è completata la 24^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Trento risponde a Perugia e a Civitanova che ieri avevano battuto Padova e Milano, i dolomitici surclassano Ravenna con un perentorio 3-0 e si riportano al secondo posto in classifica distaccati di tre punti dai Block Devils quando mancano due turni al termine della regular season. Tutto davvero molto facile per i ragazzi di Angelo Lorenzetti, hanno fatto la differenza gli schiacciatori Uros Kovacevic (16 punti) e Aaron Russell (13) ben imbeccati da Simone Giannelli schierato in diagonale con Luca Vettori (9) mentre ai romagnoli non sono bastati i 15 centri del solito Kamil Rychlicki.

Modena patisce le pene dell’inferno sul campo di Siena: i Canarini volano sul 2-0 ma perdono terzo e quarto set ai vantaggi, tutto si decide al tie-break dove i ragazzi di Julio Velasco riescono a salvarsi. Gli emiliani si confermano in grandissima crisi ma quantomeno portano a casa un successo fondamentale che permette di rafforzare il quarto posto in classifica (+2 su Milano), fantastica prestazione di Ivan Zaytsev che ha dominato mettendo a segno 30 punti (addirittura 9 aces). I toscani, che si sono affidati a Ramos Hernandez (22), sono ormai con un piede in Serie A2 anche se la retrocessione non è ancora matematica visto che Vibo Valentia è stata spazzata via da Verona che ha dettato legge con Pierre Boyer (19) e Matey Kaziyski (10).

La Calzedonia ha messo una seria ipoteca sul sesto posto in classifica mentre Monza sale in settima posizione dopo il 3-1 rifilato al fanalino di coda Castellana Grotte (28 punti di Dzavoronok con 7 aces, 20 centri di Paul Buchegger). Latina ha vinto il derby laziale con Sora al tie-break, spiccano i 31 punti di Dusan Petkovic. Di seguito i risultati dettagliati della 24^ giornata di SuperLega e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley maschile.

RISULTATI 24^ GIORNATA SUPERLEGA

Emma Villas Siena vs Azimut Leo Shoes Modena 2-3 (14-25; 19-25; 29-27; 30-28; 9-15)

Cucine Lube Civitanova vs Revivre Axopower Milano 3-1 (25-23; 23-25; 27-25; 25-21), giocata ieri

Itas Trentino vs Consar Ravenna 3-0 (25-23; 25-17; 25-22)

Sir Safety Conad Perugia vs Kioene Padova 3-0 825-19; 25-18; 25-22), giocata ieri

Globo Banca Popolare Sora vs Top Volley Latina 2-3 (25-21; 25-19; 22-25; 23-25; 15-17)

Calzedonia Verona vs Tonno Callipo Vibo Valentia 3-0 (25-21; 25-16; 25-15)

Vero Volley Monza vs BCC Castellana Grotte 3-1 (23-25; 25-15; 25-19; 26-24)

CLASSIFICA SUPERLEGA:

SQUADRA PUNTI PARTITE GIOCATE PARTITE VINTE Perugia 63 24 21 Trento 60 24 20 Civitanova 59 24 21 Modena 47 24 17 Milano 45 24 15 Verona 40 24 14 Monza 36 24 12 Padova 35 24 12 Latina 25 24 9 Ravenna 25 24 8 Sora 25 24 8 Vibo Valentia 19 24 6 Siena 15 24 2 Castellana Grotte 10 24 2

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Live Photosport Daniele Ricci