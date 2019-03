Volley, SuperLega 2019: Castellana Grotte batte Siena ma retrocede in Serie A2, toscani con le spalle al muro

Sfida dal peso specifico decisamente importante quella andata in scena questa sera tra BCC Castellana Grotte ed Emma Villas Siena nell’anticipo della 23^ giornata della SuperLega 2019 di volley maschile. La formazione toscana era praticamente obbligata a conquistare un successo sul campo dei pugliesi per tenere aperte le speranze di salvezza. Come spesso avviene in questi casi però il verdetto del campo è stato esattamente l’opposto di quanto ci si sarebbe potuti aspettare. La squadra di casa si è infatti aggiudicata l’incontro con il punteggio di 3-2 (28-26; 23-25; 16.25; 25-22; 15-13), rimontando quando il risultato sembrava ormai compromesso e conquistando il secondo successo consecutivo.

Castellana Grotte è però retrocessa in Serie A2 nonostante questo successo: il distacco da Vibo Valentia è di 9 punti e 4 vittorie, impossibili da recuperare quando mancano solo tre giornate al termine della regular season. Siena è invece ormai con le spalle al muro visto che si trova a 5 punti dai calabresi che domani affronteranno Sora, attualmente a +7 sui toscani.

Siena ha cominciato in salita cedendo il primo set alla formazione pugliese (28-26), ma ha saputo reagire nel secondo parziale rimettendo in equilibrio la partita (23-25). Dopo un terzo periodo vinto agevolmente dagli ospiti (16-25), Castellana ha messo in campo tutta la propria grinta aggiudicandosi il quarto parziale (25-22) e costringendo la squadra toscana al quinto set. Nel decisivo e tiratissimo tiebreak la squadra di casa ha saputo trovare motivazioni nascoste e ha conquistato la vittoria imponendosi con il punteggio di 15-13. Determinante la prestazione dell’iraniano Mojtaba Mirzajanpourmouziraji (21 punti), ben supportato dal polacco Wojciech Wlodarczyk (18 punti) e dal centrale australiano Aidan Zingel (13 punti). A Siena invece non sono bastati il giapponese Yuki Ishikawa (28 punti) e il cubano Fernando Hernández (26 punti).

SQUADRA PUNTI PARTITE GIOCATE PARTITE VINTE Perugia 57 22 19 Trento 54 22 18 Civitanova 53 22 19 Modena 45 22 16 Milano 45 22 15 Verona 37 22 13 Padova 32 22 11 Monza 30 22 10 Ravenna 25 22 8 Latina 23 22 8 Sora 21 22 7 Vibo Valentia 19 22 6 Siena 14 23 2 Castellana Grotte 10 23 2

