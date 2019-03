Porto-Roma, ritorno ottavi Champions League: programma, orario e tv. La data della partita

Si giocherà nella sera di mercoledì 6 la gara tra Porto e Roma valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2018-2019: teatro della sfida è l’Estadio do Dragao.

La Roma parte dal vantaggio di 2-1 conseguito allo Stadio Olimpico, con la doppietta di Nicolò Zaniolo in grado di stregare il tifo giallorosso e convincere la dirigenza del club a lavorare per trattenerlo per cinque ulteriori anni in giallorosso. Nei due precedenti tra le due squadre non era ancora capitato che a giocare la gara di ritorno in casa fosse il Porto. Questo, però, a voler credere alla cabala potrebbe essere un evento non del tutto sgradito ai giallorossi, che in entrambe le occasioni del passato erano usciti di scena dalla Coppa delle Coppe prima (1981-1982) e dalla Champions League poi (2016-2017). L’intento della squadra ospite è chiaro: continuare la corsa verso la conferma, complessa ma non impossibile, della semifinale di un anno fa.

Porto-Roma, ottavo di finale di ritorno della Champions League 2018-2019, si giocherà questa sera alle ore 21 all’Estadio do Dragao della città portoghese. La partita sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai1, oltre che su Sky Sport Uno (canale 201) e sul canale 252 di Sky Sport,mentre sarà visibile in diretta streaming su RaiPlay e Sky Go. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta della partita, per non perdersi davvero nulla.

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 2018-2019

MERCOLEDI’ 6 MARZO

Ore 21:00 Porto-Roma

