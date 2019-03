Volley, Osmany Juantorena si riavvicina all’Italia? La Pantera, il torneo preolimpico, quella story su Instagram e…

Mancano ormai cinque mesi al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, il fatidico weekend del 9-11 agosto si avvicina a grandi passi per la Nazionale di volley maschile che in quel fine settimana si giocherà buona parte del proprio futuro: il quadrangolare del PalaFlorio di Bari contro Serbia, Australia e Camerun ci dirà se gli azzurri potranno subito festeggiare il pass per la rassegna a cinque cerchi oppure se dovranno tentare il tutto per tutto nel torneo di gennaio che si preannuncia ancora più complicato. Nel capoluogo pugliese l’Italia dovrà essere perfetta, la battaglia contro gli slavi sarà probabilmente decisiva per vincere il girone e definirà chi potrà già prenotare il biglietto per il Sol Levante.

I ragazzi di Chicco Blengini sono reduci dal quinto posto ai Mondiali, un risultato che ha lasciato un po’ di amaro in bocca dopo una bella cavalcata nei primi due gironi eliminatori: la batosta subita proprio contro la Serbia ha lasciato un segno importante all’interno dello spogliatoio e ora bisognerà ritrovarsi. Prima del torneo di qualificazione si disputerà la Nations League ma dovrà essere utilizzata per sperimentare, per lanciare giovani, per trovare la giusta condizione proprio in vista dell’appuntamento clou di questa estate.

I nostri problemi di banda sono innegabili, l’infortunio di Luigi Randazzo e l’addio di Osmany Juantorena hanno complicato ulteriormente la situazione ma proprio riguardo alla Pantera ci sono delle novità. Negli ultimi giorno lo schiacciatore di Civitanova ha postato una story su Instagram: foto insieme a Jiri Kovar e Simone Parodi con tanto di didascalia “Road to Tokyo! Siamo pronti Chicco Blengini“. Può sembrare un semplice scherzo in periodo carnevalesco ma sotto sembrerebbe esserci qualcosa in più, forse la maglia azzurra e il martello si sono riavvicinati: l’operazione di convincimento sta forse facendo breccia nel cuore del giocatore di Civitanova? Troppo presto per averne la certezza ma le acque si stanno muovendo, sarebbe davvero fondamentale recuperare Juantorena per il torneo di qualificazione perché servono uomini quotati e di esperienza per cercare di battere la corazzata guidata da Aleksandar Atanasijevic.

Oggi la Gazzetta dello Sport ha aperto anche un nuovo scenario: il raduno di preparazione per il preolimpico potrebbe svolgersi all’Eurosuole Forum di Civitanova, proprio la casa di Osmany. Gli indizi iniziano a sommarsi…

Foto: Valerio Origo