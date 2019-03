Volley, Osmany Juantorena allontana il ritorno con l’Italia: “Il discorso con la Nazionale è chiuso”

Osmany Juantorena ha rilasciato una lunga intervista a “La Gazzetta dello Sport“, nella quale ha parlato di un suo possibile ritorno in Nazionale, ma soprattutto del finale di stagione con Civitanova, tra scudetto e Champions League. Ecco le principali affermazioni dell’atleta alla “Rosea“.

Juantorena parla della post season di Civitanova: “Nei play-off si azzera tutto quello che abbiamo fatto. Lì sarà dentro o fuori e non potremo sbagliare nulla. Per quell’appuntamento ci faremo trovare pronti sia a livello fisico sia mentale per confrontarci con avversari di livello“.

In molti spingono per un suo ritorno con l’Italia: “Il discorso con la Nazionale è chiuso. So bene quanto sia importante il torneo preolimpico. Di ‘posti 4’ in Italia ce ne sono pochi e alcuni sono infortunati. Vedremo a fine stagione, farà una valutazione ampia e deciderò“.

Juantorena invece è concentrato sul finire la stagione con Civitanova, avendo ben chiari gli obiettivi da raggiungere: “Sarebbe magnifico poter arrivare in fondo alla Champions League: se andremo a Berlino vorrà dire che abbiamo lavorato bene e raggiunto risultati importanti“.

Foto: Roberto Muliere