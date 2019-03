Volley, Matt Anderson in arrivo a Modena: che colpo per la prossima stagione dell’Azimut Leo Shoes!

Modena made in USA? Sembrerebbe proprio di sì. L’Azimut Leo Shoes è pronta ad aumentare la colonia statunitense nel suo roster e a lanciare il guanto di sfida all’elite del volley maschile. Al PalaPanini sono già pronti per lo spettacolo. La società del presidente Catia Pedrini si sta muovendo con grande incisività. Dopo aver acquisito le prestazioni del francese Kevin Tillie che sarà in città mercoledì, come rivela La Gazzetta dello Sport, la compagine emiliana alza la posta in palio e da Kazan è pronto ad arrivare il forte Matt Anderseon, 31enne nativo di Buffalo (Stati Uniti), in vista della prossima stagione.

Dopo aver trascorso 7 anni nel club russo, lo schiacciatore è prossimo a vestire i colori modenesi. Si tratta di un ritorno, tenendo conto della precedente avventura nella stagione 2011-2012. L’accordo è quello di un biennale e ora per la compagine di Julio Velasco la voglia di fare le cose in grande è ancora maggiore. Modena vuol prepararsi all’anno che porterà alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in grande stile e, insieme ai connazionali Maxwell Holt ed Micah Christenson, il buon Matt vorrà dare il proprio contributo per centrare obiettivi prestigiosi.

Foto: CP DC Press / Shutterstock.com