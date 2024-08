LIVE Italia-USA volley, Olimpiadi 2024 in DIRETTA: gli azzurri si giocano il bronzo come a Londra 2012

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale per il terzo posto del torneo di pallavolo maschile dei Giochi olimpici di Parigi, di fronte l’Italia e gli USA. Per l’Italia si tratta della terza finale per il terzo posto della sua storia: nei due precedenti gli azzurri riuscirono a salire sul podio vincendo a Sydney 3-0 con l’Argentina e a Londra 3-1 contro la Bulgaria

Stavolta l’avversario della formazione italiana è la squadra degli USA, reduce dalla sconfitta 3-1 contro la Polonia. La formazione americana ha disputato un ottimo torneo olimpico, eliminando ai quarti di finale il Brasile ma ha spesso concesso qualcosa agli avversari, prendendosi alcune pause nel match, aspetto di cui Fefè De Giorgi, nel preparare l’incontro non potrà non tenere conto.

L’Italia arriva a questo incontro non certo con il morale alle stelle. A una prima parte di torneo olimpico di livello sopraffino: qualità, compattezza e continuità avevano caratterizzato gli azzurri nelle sfide vinte con il Brasile e la Polonia, ha fatto seguito qualcosa in più di uno scricchiolio contro il Giappone e una voragine nella sfida contro i campioni di casa della Francia, nella quale è mancato un po’ tutto in casa azzurra. Gli Usa, composti da tutti giocatori esperti e molto conosciuti in Italia, per aver giocato a lungo nel nostro campionato, sono un avversario duro che l’Italia comunque ha le potenzialità per superare pr poter salire sul podio olimpico.

L’alzatore della squadra di Sperew è Micah Christenson, ex Lube Civitanova e Modena, attualmente in forza allo Zenit Kazan in Russia. L’opposto è Matt Anderson che in Italia abbiamo visto con la maglia di Vibo Valentia, Modena e Perugia e che attualmente gioca allo Ziraat Bakkart in Turchia. In banda giocano Aaron Russell, in Italia a Perugia, Trento e Piacenza e attualmente all’Aluron CMC Warta Zawiercie in Polonia dopo l’esperienza giapponese e uno fra Thomas Jaeschke, ex Verona e Milano, ora in Giappone a Osaka e Torey Defalco, in Italia a Vibo Valentia e ora anche lui in Giappone ai JTEKT Stings.

Al centro i titolari sono Max Holt, ex Verona, Modena, Monza e Piacenza, attualmente in Cina al Beijing BAIC Motor e Taylor Averill, ex Padova e Milano e da quest’anno in forza a Monza. Il libero è Erik Shoji, ex Latina, e attualmente in forza al Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, tre volte campione d’Europa.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della finale per il terzo posto del torneo di pallavolo maschile dei Giochi olimpici di Parigi, di fronte l’Italia e gli USA, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 16.00!