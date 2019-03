Volley femminile, Serie A1 2019: le migliori italiane della 22^ giornata. Zampata Sylla, Ortolani scatenata

Nel weekend si è disputata la 22^ giornata della Serie A1 di volley femminile, Conegliano ha sconfitto Scandicci e ha allungato in testa alla classifica: ora le Pantere vantano sei punti di vantaggio su Novara che ha osservato un turno di riposo. Il turno si completerà domani sera col posticipo Firenze-Club Italia, di seguito le italiane che si sono messe maggiormente in luce nel fine settimana.

MIRIAM SYLLA e RAPHAELA FOLIE. Protagoniste, insieme a Hill e De Kruijf, della grande vittoria di Conegliano nel big match contro Scandicci. La schiacciatrice chiude da top scorer (13 punti, 3 muri, rilevante 65% in ricezione e 37% in attacco), la centrale stampa a terra 4 muri di notevole qualità frenando Haak e compagne.

SERENA ORTOLANI. Perfetta capitana di una grande Monza che non si ferma più, batte Casalmaggiore a domicilio e si conferma al quarto posto in classifica. L’opposto mette a segno 19 punti col 47% in attacco e trascina le compagne nel miglior modo possibile.

ALESSIA ORRO. Bella regia della palleggiatrice di Busto Arsizio che insiste su Herbots e Grobelna, le Farfalle sconfiggono Brescia con grande autorevolezza e proseguono il proprio cammino in campionato.

GIULIA ANGELINA. Grandissima prova della schiacciatrice di Chieri che contribuisce al successo sul campo di Bergamo mettendo a segno 16 punti, la classe 1997 si sta confermando su buonissimi livelli (da annotare anche il 59% in ricezione e il 34% in attacco).

FRANCESCA BOSIO. La palleggiatrice di Cuneo varia molto il gioco tirando fuori il meglio da Salas e Van Hecke: Cuneo surclassa Filottrano e ora è davvero a un passo dai playoff.

Foto: Valerio Origo