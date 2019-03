Volley femminile, le migliori italiane della 23^ giornata di Serie A1. Perinelli e Angelina protagoniste, certezze Sylla e Ortolani

Sono state diverse le sorprese che hanno caratterizzato la 23^ giornata della Serie A1 2018-2019 di volley femminile. Negli anticipi di sabato Novara e Scandicci sono infatti state sconfitte rispettivamente da Chieri e Cuneo, mentre Conegliano ha superato Firenze al tiebreak allungando in vetta alla classifica. Nella giornata di domenica sono arrivate invece le vittorie di Busto Arsizio e Monza, che proseguono nell’appassionante duello per il quarto posto. Di seguito le migliori italiane dell’ultimo turno di campionato.

ELENA PERINELLI e GIULIA ANGELINA (Chieri). L’impresa di giornata è stata senza alcun dubbio il successo della formazione torinese nella sfida tutta piemontese contro Novara. Le due giocatrici italiane hanno rivestito un ruolo da assolute protagoniste chiudendo entrambe con 14 punti all’attivo. La prima ha attaccato con un notevole 47%, mentre la seconda ha impreziosito la propria prestazione con tre ace.

SERENA ORTOLANI (Monza). Non può essere una sorpresa la prestazione di grandissima solidità offerta dalla capitana della formazione brianzola nel faticoso successo sul campo di Brescia. La veterana azzurra è la seconda miglior realizzatrice tra le ragazze di Miguel Angel Falasca con 15 punti.

MIRIAM SYLLA (Conegliano). Discorso analogo per la giocatrice cresciuta ad Orago, determinante come di consueto nella vittoria della squadra veneta contro Firenze con 15 punti e un ottimo 78% di ricezioni positive. Punto di riferimento indispensabile per l’attacco della capolista, dove è da sottolineare anche la prova di Anna Danesi (8 punti con cinque muri).

SARA LODA (Bergamo). La schiacciatrice bergamasca mette a referto 15 punti con un eccellente 57% in attacco e due muri all’attivo nel comodo successo della formazione lombarda sul Club Italia.

ALESSIA ORRO (Busto Arsizio). Nell’importante vittoria delle Farfalle sul campo di Filottrano brilla ancora una volta la palleggiatrice azzurra. Regia impeccabile e addirittura otto punti, con due ace, quattro muri e due attacchi vincenti, a dimostrazione della completezza della giocatrice sarda.

PAOLA EGONU (Novara) e INDRE SOROKAITE (Firenze). Tra le sconfitte impossibile non citare la stella della Nazionale azzurra, 25 punti all’attivo nonostante una settimana movimentata dalle voci di mercato, e la giocatrice di origine lituana, 25 punti nell’insuccesso al tiebreak contro Conegliano.

