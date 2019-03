Volley femminile, Champions League 2019: sorteggio quarti di finale. Novara fortunata, Scandicci e Conegliano con le turche

In Lussemburgo si è svolto il sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2019 di volley femminile, le migliori otto squadre del Vecchio Continente hanno conosciuto gli avversari per il primo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale. L’Italia era presente all’appuntamento con ben tre squadre: Novara tra le teste di serie, Conegliano e Scandicci in seconda fascia.

Le piemontesi sono state particolarmente fortunate e affronteranno lo Stoccarda, grande rivelazione di questa prima fase. Paola Egonu e compagne, che non hanno perso nemmeno un set nelle prime sei partite giocate, disputeranno il match di ritorno in casa mentre l’andata andrà in scena in Germania. Scongiurato dunque il derby italiano, Scandicci e Conegliano affronteranno due corazzate turche: le toscane se la vedranno con il Fenerbahce, le venete con l’Eczacibasi. Si preannunciano due incroci molto ostici per le nostre squadre ma non impossibili, mentre il VakifBank Istanbul detentore del trofeo affronterà la Dinamo Mosca.

I quarti di finale andranno in scena in andata e ritorno (12-14 e 19-21 marzo), sono stati definiti anche gli accoppiamenti per le semifinali che anticiperanno la finale in partita secca a Berlino (Germania) il prossimo 18 maggio. Di seguito l’esito del sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2019 di volley femminile.

QUARTI DI FINALE CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE:

Quarto di finale 1: Allianz MTV Stoccarda (Germania) vs Igor Gorgonzola Novara (Italia)

Quarto di finale 2: Dinamo Mosca (Russia) vs VakifBank Istanbul (Turchia)

Quarto di finale 3: Savino Del Bene Scandicci (Italia) vs Fenerbahce Istanbul (Turchia)

Quarto di finale 4: Imoco Volley Conegliano (Italia) vs Eczacibasi VitrA Istanbul (Turchia)

SEMIFINALI CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE:

Vincente Quarto di finale 2 vs Vincente Quarto di finale 1

Vincente Quarto di finale 4 vs Vincente Quarto di finale 3

Foto: Roberto Muliere