Volley, Champions League 2019: sorteggio quarti di finale, Perugia fortunata con lo Chaumont. Civitanova, brivido Dinamo

In Lussemburgo si è svolto il sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2019 di volley maschile, le migliori otto squadre del Vecchio Continente hanno conosciuto gli avversari per il primo turno a eliminazione diretta della massima competizione europea. L’Italia era presente all’appuntamento con due formazioni: Civitanova e Perugia, entrambe teste di serie.

I Blocks Devils sono stati particolarmente fortunati e hanno pescato lo Chaumont di coach Prandi, la compagine francese che sulla carta è la più debole del lotto. Impegno invece più gravoso per la Lube che incrocerà la Dinamo Mosca, squadra russa molto temibile ma che è stata battuta per ben due volte da Perugia nella fase a gironi. Doppio scontro tra Russia e Polonia: lo Zenit Kazan detentore del trofeo dovrà badare al Gdansk di Anastasi, il Belchatow di Piazza se la gioca contro lo Zenit San Pietroburgo.

I quarti di finale andranno in scena in andata e ritorno (12-14 e 19-21 marzo), sono stati definiti anche gli accoppiamenti per le semifinali che anticiperanno la finale in partita secca a Berlino (Germania) il prossimo 18 maggio. Di seguito l’esito del sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2019 di volley maschile.

QUARTI DI FINALE CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY MASCHILE:

Quarto di finale 1: Chaumont VB 52 HM (Francia) vs Sir Sicoma Colussi Perugia (Italia)

Quarto di finale 2: Trefl Gdansk (Polonia) vs Zenit Kazan (Russia)

Quarto di finale 3: PGE Skra Belchatow (Polonia) vs Zenit San Pietroburgo (Russia)

Quarto di finale 4: Dinamo Mosca (Russia) vs Cucine Lube Civitanova (Italia)

SEMIFINALI CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY MASCHILE:

Vincente Quarto di finale 1 vs Vincente Quarto di finale 2

Vincente Quarto di finale 3 vs Vincente Quarto di finale 4

