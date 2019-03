Volley femminile, Champions League 2019: Novara inarrestabile! Stoccarda sconfitto 3-1 a domicilio nell’andata dei quarti di finale

È ufficiale: Novara in Champions non sbaglia mai! La formazione allenata da Massimo Barbolini, impegnata questa sera nell’andata dei quarti di finale della massima competizione europea di volley femminile, ha conquistato il settimo successo consecutivo imponendosi con il risultato di 3-1 (25-19; 26-24; 19-25; 25-20) sul campo dello Stoccarda. Vittoria di fondamentale importanza per la compagine piemontese, che ha dimostrato di non attraversare un periodo particolarmente brillante ma che ha saputo reagire con carattere alle difficoltà.

Nella sfida di ritorno serviranno soltanto due set alle ragazze di Barbolini per mettere al sicuro la semifinale. La squadra tedesca ha messo in mostra comunque un ottimo livello di gioco e Novara dovrà mantenere altissima la concentrazione anche tra una settimana per superare il turno ed evitare brutte sorprese.

La vittoria della formazione piemontese ha un nome e un cognome ben precisi: Paola Egonu. La schiacciatrice azzurra ha chiuso con 33 punti e un notevole 50% in attacco, risultando soprattutto determinante nelle situazioni difficili grazie al proprio infinito talento. Da sottolineare comunque anche le eccellenti prestazioni di Michelle Bartsch (14 punti) e di Cristina Chirichella (14 punti con cinque muri). Doppia cifra anche per Francesca Piccinini (10 punti), la cui esperienza si è rivelata fondamentale in più occasioni nel corso dell’incontro. Tra le avversarie la migliore è stata invece Krystal Rivers (16 punti).

Novara aggredisce al meglio la partita nel primo periodo e trova subito un buon margine di vantaggio (6-11). Un paio di ingenuità delle ragazze di Barbolini (invasione di Carlini e fallo di piede di Bartsch) permettono però allo Stoccarda di ricucire lo strappo (14-15). Le piemontesi reagiscono al meglio e tornano a spingere sull’acceleratore trascinate da Egonu e Chirichella e chiudono la prima frazione sul 19-25.

Dopo un avvio equilibrato è ancora Novara a trovare il primo allungo nel secondo set (6-8). Le padrone di casa però reagiscono con forza e completano il sorpasso con una scatenata Rivers (16-14). Novara fatica in ricezione ma rimane a contatto e due autentiche prodezze di Egonu valgono il nuovo pareggio (19-19). Nel finale giocato sul filo dell’equilibrio a fare la differenza sono il muro di Chirichella e il servizio vincente di Egonu per il 24-26 definitivo.

In avvio di terzo periodo lo Stoccarda tocca il massimo vantaggio della partita dopo due muri consecutivi (7-3) e costringe Barbolini ad interrompere il gioco. La reazione delle piemontesi non si fa attendere e Chirichella ristabilisce la parità (8-8). Il parziale prosegue in equilibrio, ma qualche errore di troppo di Novara regala un piccolo margine alle padrone di casa entrando nella fase decisiva (20-17). Non riesce questa volta la rimonta alla formazione ospite e le tedesche accorciano le distanze aggiudicandosi il terzo set per 25-19.

Lo Stoccarda comincia meglio nel quarto set sulle ali dell’entusiasmo, ma un eccellente turno al servizio di Veljkovic ribalta la situazione (5-11). Le piemontesi prendono il largo trascinate dalla coppia azzurra Egonu-Chirichella (10-17), mentre le padrone di casa riescono a riportarsi a contatto (17-20). Novara mantiene la calma e un paio di muri di Carlini ristabiliscono un margine di sicurezza (18-23). Bartsh in diagonale firma il 20-25 e chiude l’incontro.

