Volley femminile, Champions League 2019: Conegliano, serve il cuore delle Pantere contro l’Eczacibasi. Che sfida a Boskovic e Kim

Conegliano si rituffa in Champions League dopo aver sostanzialmente ipotecato il primo posto nella regular season della Serie A1, le Campionesse d’Italia si possono concentrare sulla massima competizione continentale e sono chiamate a un’autentica impresa contro l’Eczacibasi VitrA Istanbul. La fenomenale corazzata turca è tra le grandi favorite per la conquista del trofeo ma le Pantere hanno tutti i mezzi per piazzare il colpaccio, domani sera (ore 20.30) bisognerà ottenere un risultato di lusso davanti al caldo pubblico del PalaVerde di Treviso in modo da avvicinarsi con più possibilità all’ostica trasferta di Istanbul prevista settimana prossima.

Le ragazze di Daniele Santarelli, che sabato sera hanno sconfitto Firenze al tie-break, sono entrate per il rotto della cuffia tra le otto grandi della competizione: il secondo posto nel girone alle spalle di Scandicci, dopo aver perso anche in casa dello Schweriner, non è certamente il miglior biglietto da visita per le venete che fronteggeranno la solida formazione di Marco Aurelio Motta che invece si è imposta davanti alla Dinamo Kazan. Conegliano è pronta per affrontare questo big match da brividi, consapevole che dall’altra parte della rete ci sarà una formazione estremamente solida e agguerrita: grandi attacchi, difese eccezionali, sicurezza nei propri mezzi come testimonia anche la vittoria della regular season in campionato.

Basta fare due nomi per capire la forza dell’Eczacibasi: Tijana Boskovic e Kim Yeon-Koung, l’opposto serbo e la schiacciatore sudcoreana, cioè due delle giocatrici più forti al mondo in grado di segnare vagonate di punti. E non bisogna dimenticare il solido martello Jordan Larson molto abile in ricezione e la granitica centrale Lauren Gibbemeyer. Nomi che fanno venire i brividi e contro cui bisognerà tirare fuori la partita perfetta se si vorrà continuare a sognare: Conegliano avrà bisogno delle migliori Miriam Sylla, Kimberly Hill e Samanta Fabris per picchiare in attacco ma serviranno anche il grande lavoro del libero Monica De Gennaro, i muri di Anna Danesi e Robin De Kruijf, la regia di Anna Wolosz.

Foto: Valerio Origo