Juventus-Atletico Madrid stasera in tv: a che ora inizia e su che canale vederla

Stasera (ore 21.00) si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. Notte da Leoni all’Allianz Stadium di Torino, i bianconeri si giocano il tutto per tutto: devono ribaltare la sconfitta per 0-2 maturata tre settimane al Wanda Metropolitano se vogliono proseguire la propria avventura nella massima competizione continentale. I Campioni d’Italia hanno subito un’autentica batosta nella capitale spagnola dove non hanno praticamente mai tirato in porta e di fronte al proprio pubblico dovranno confezionare la partita perfetta per entrare tra le otto grandi d’Europa.

I ragazzi di Massimiliano Allegri, dominatori della Serie A dove occupano il primo posto in classifica con 18 punti di vantaggio sul Napoli, hanno le carte in regola per compiere la remuntada ma bisognerà essere davvero perfetti: servirà segnare facendo breccia nella solida retroguardia avversaria e soprattutto la difesa dovrà essere arcigna per evitare di subire la rete che sostanzialmente chiuderebbe tutti i conti. La Juventus deve vincere con tre gol di scarto per qualificarsi ai quarti di finale, in caso di successo per 2-0 si andrà ai supplementari. Cristiano Ronaldo e compagni riusciranno a realizzare l’impresa sportiva?

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

JUVENTUS-ATLETICO MADRID: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MARTEDÌ 12 MARZO:

21.00 Juventus-Atletico Madrid

JUVENTUS-ATLETICO MADRID: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky e diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: cristiano barni / Shutterstock.com