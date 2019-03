Volley femminile, CEV Cup 2019: Busto Arsizio stellare! Le Farfalle conquistano la finale, Bekerscsaba demolito

Busto Arsizio torna in finale! La formazione lombarda regola con un netto 3-0 (25-22; 25-18; 25-11) le ungheresi dello Swietelsky Bekerscsaba nella semifinale di ritorno della CEV Cup 2018-2019 di volley femminile e si guadagna l’accesso all’atto conclusivo della seconda competizione europea per importanza. Le ragazze allenate da Marco Mencarelli hanno ribadito anche tra le mura amiche la superiorità dimostrata nella partita di andata amministrando con personalità e autorevolezza la partita e non dando mai l’impressione di poter concedere alle avversarie una qualche speranza di rimonta. Le Farfalle ritornano così in finale per la quarta volta nella loro storia, dopo i successi del 2010 e 2012 e la sconfitta contro la Dinamo Kazan del 2017.

Prestazione odierna di grande solidità da parte della compagine bustocca, tra le cui fila hanno brillato soprattutto l’olandese Floortje Meijners (10 punti) e l’azzurra Alessia Gennari (9 punti con un eccellente 53%). Da segnalare anche l’ottima regia di Alessia Orro e l’impatto molto positivo della giovanissima centrale Vittoria Alice Piani (6 punti con 2 muri). Tra le ungheresi la migliore è stata invece la montenegrina Nikoleta Perovic (15 punti). Nella finale le ragazze di Mencarelli affronteranno la formazione rumena del CSM Volei Alba Blaj, che ha dominato il doppio confronto con le connazionali del Stiinta Bacau vincendo entrambi gli incontri con il punteggio di 3-0.

Busto Arsizio è scesa in campo con la giusta determinazione e ha controllato nel primo parziale mantenendo sempre un margine di sicurezza, senza mai lasciare alle avversarie la possibilità di portarsi in vantaggio (25-22). In avvio di secondo set il Bekerscsaba ha tentato il tutto per tutto, ma la regia impeccabile di Orro e gli attacchi di Meijners e Gennari hanno affondato le ungheresi, che con un errore in battuta hanno regalato la finale alle ragazze di Mencarelli (25-18). Nonostante diversi cambi la formazione di casa ha continuato poi a giocare sulle ali dell’entusiasmo, mentre la compagine magiara ha abbandonato mentalmente la partita sprofondando nel terzo parziale (25-11).

roberto.pozzi@oasport.it