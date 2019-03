Volley femminile, serie A1 2019. 22ma giornata. Conegliano: la rivincita con Scandicci può valere il primo posto in regular season

Ha rischiato di sprofondare nell’inferno dell’eliminazione nel girone di Champions League a causa di Scandicci e ora chiede proprio a Scandicci il lasciapassare per un primo posto che, a quattro turni dal termine e con un vantaggio di 5 o 6 punti, sarebbe quasi in cassaforte. La Imoco Conegliano vuole prendersi la rivincita con la Savino del Bene che, con la vittoria nell’ultimo scontro diretto di Champions, ha costretto le venete ad una serata di passione martedì scorso. Fortunatamente, anche per il movimento italiano, tutto è bene quel che finisce bene e, prima con le notizie da Minsk, poi con la vittoria su Lodz, le venete sono riuscite ad entrare fra le prime otto d’Europa, obiettivo già raggiunto dopo il successo nel derby di una settimana prima da Scandicci.

Proprio da quella gara si parte per presentare la sfida diretta di domenica, uno dei big match della stagione che potrebbe fruttare il primo posto all’Imoco che, in caso di vittoria e sfruttando il turno di riposo imposto dal calendario alla più immediata inseguitrice Igor Gorgonzola Novara, ora tre punti più giù in classifica rispetto alle venete, si ritroverebbe a fine giornata con un vantaggio difficilmente colmabile dalle rivali con sole quattro gare ancora da giocare. In caso di successo di Scandicci, invece, tutto resterebbe in bilico con un eventuale inserimento delle toscane (che ora si trovano 5 lunghezze più giù rispetto alla rivale odierna, prima in classifica) nella battaglia per il primo posto.

Impazza anche la lotta per il quarto posto e le pretendenti sono tre, due delle quali (tra le compagini più in forma del momento) si sfidano nel secondo incontro clou della 22ma giornata: la Pomì Casalmaggiore, quarta in classifica e reduce da quattro successi consecutivi, da una parte e la Saugella Monza, quattro successi, l’ultimo dei quali in casa con Novara, nelle ultime cinque partite disputate. Le due squadre sono divise da 1 solo punto. Della sfida diretta, in programma domani in anticipo, potrebbe approfittare la Unet E Work Busto Arsizio (sesta a 2 lunghezze da Casalmaggiore) che ospiterà la Banca Valsabbina Millenium Brescia, formazione che ha assoluta necessità di punti per rientrare in zona play-off (ora 3 punti più su).

Il Bisonte Firenze vuole mettersi al sicuro da brutte sorprese in chiave conquista di un posto nei play-off e non può fallire l’appuntamento con la vittoria nella sfida casalinga contro il fanalino di coda Crai Club Italia, ancora senza vittorie. A caccia dell’ottavo posto la Bosca San Bernardo Cuneo che occupa proprio l’ottava posizione e parte favorita nella sfida interna contro il Lardini Filottrano e la Zanetti Bergamo che non può perdere terreno (3 punti da recuperare sulle cuneesi) nella sfida casalinga contro la Reale Mutua Fenera Chieri che, con una sconfitta, potrebbe addirittura ritrovarsi matematicamente retrocessa in serie A2.

Foto Lisa Guglielmi Live Photosport