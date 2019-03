VIDEO Valentino Rossi primo nelle prove libere GP Qatar 2019, gli highlights e il giro veloce del Dottore

Valentino Rossi ha piazzato la zampata nel primo turno di prove libere valido per il GP del Qatar 2019, tappa d’apertura del Mondiale MotoGP. Il Dottore ha giganteggiato a Losail e ha siglato il miglior tempo contro ogni pronostico, facendo capire che la Yamaha è in salute e che il numero 46 è sempre in grado di stupire tutti a 40 anni. Il nove volte Campione del Mondo può guardare con fiducia al prosieguo del weekend e cercherà di ripetersi anche nelle prove libere 2 che scatteranno alle ore 18.00. Di seguito il VIDEO con gli highlights e il giro veloce di Valentino Rossi nelle FP1 del GP del Qatar 2019.

VIDEO HIGHLIGHTS VALENTINO ROSSI IN TESTA NELLE FP1 DEL GP QATAR:





Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foot: Hafiz Johari / Shutterstock.com