VIDEO Udinese-Bologna 2-1, Highlights, gol e sintesi della partita. Pussetto decisivo

L’Udinese supera per 2-1 il Bologna e guadagna tre punti pesantissimi controuna diretta rivale per la salvezza: al rigore nel primo tempo di De Paul risponde Palacio, poi nella ripresa è decisiva la rete di Pussetto. Friulani a quota 25 con 7 lunghezze di margine sul Bologna, al momento in zona retrocessione.

GLI HIGHLIGHTS DI UDINESE-BOLOGNA 2-1

IL MINUTO 13 VISSUTO AD UDINE

الدوري الإيطالي : أودنيزي × بولونيا .. تحية عند الدقيقة 13 تكريماً للراحل دافيدي أستوري .. pic.twitter.com/d18ejJv90V — ElcalcioTV الحساب الإحتياطي (@RecordingVideo1) March 3, 2019

IL VANTAGGIO SU RIGORE DI DE PAUL

الدوري الإيطالي : أودنيزي 1 × 0 بولونيا .. الهدف الأول لأودنيزي .. pic.twitter.com/c7WTENfIYh — ElcalcioTV الحساب الإحتياطي (@RecordingVideo1) March 3, 2019

IL PAREGGIO DI PALACIO

الدوري الإيطالي : أودنيزي 1 × 1 بولونيا .. الهدف الأول لبولونيا .. pic.twitter.com/WeYzcVyXcD — ElcalcioTV الحساب الإحتياطي (@RecordingVideo1) March 3, 2019

IL GOL DECISIVO DI PUSSETTO

الدوري الإيطالي : أودنيزي 2 × 1 بولونيا .. الهدف الثاني لأودنيزي .. pic.twitter.com/WfgeCoiip8 — ElcalcioTV الحساب الإحتياطي (@RecordingVideo1) March 3, 2019

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: FrancoRomano Shutterstock.com