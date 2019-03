VIDEO Torino-Chievo 3-0, Highlights, gol e sintesi della partita. Tris dei granata, esaltati nel finale

Un destro devastante di Andrea Belotti, la conclusione di pregevole fattura di Rincon e il tris di Simone Zaza valgono il successo al Torino di Walter Mazzarri sul rettangolo di gioco piemontese contro il Chievo, nel match valido per il 26° turno di Serie A. La marcatura del “Gallo” abbatte il muro clivense davanti alla porta di Sorrentino, costretto a raccogliere la palla nel sacco. L’attaccante ha messo a segno così l’ottavo centro stagionale, ponendo fine al digiuno realizzativo che durava dal 22 dicembre (666′ circa). Tre punti importanti per i granata che agganciano la Lazio a quota 41 punti (sesta posizione), con i biancocelesti che però hanno una partita in meno. Gli uomini di Mimmo Di Carlo restano invece in ultima posizione a quota 10 punti nella graduatoria generale.

HIGHLIGHTS TORINO-CHIEVO 3-0

Il gol di Andrea Belotti

GOL! Torino 1-0 Chievo | 77’ Belotti pic.twitter.com/6wvfgKsIUy — Premier Lig Goller (@PremierLigGol) March 3, 2019

I GOL DI RINCON E DI BELOTTI

Foto: Anton_Ivanov / Shutterstock.com