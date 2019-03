Napoli-Juventus stasera in tv: streaming, orario, canale e programma

Il posticipo serale della 26ma giornata della Serie A di calcio metterà di fronte questa sera alle ore 20.30 Napoli e Juventus: al San Paolo si sfideranno le prime due della classe. I bianconeri infatti sono in testa con 69 punti, mentre i partenopei sono in seconda posizione a quota 56, con otto punti di margine sul Milan, terzo.

La partita di cartello della 26ma giornata di Serie A si giocherà oggi, domenica 3 marzo alle ore 20.30 e sarà visibile in tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport canale 251 ed in streaming su Sky Go, mentre OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale della sfida.

Di seguito le probabili formazioni dell’incontro:

Napoli: Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Milik, Insigne. All.: Ancelotti.

Juventus: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Sandro; Pjanic, Bentancur, Matuidi; Dybala, Ronaldo, Mandzukic. All.: Allegri.

Di seguito il programma della sfida:

Serie A – 26ma giornata

Domenica 3 marzo ore 20.30

Napoli-Juventus

diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport canale 251

diretta streaming su Sky Go

diretta live testuale su OA Sport

