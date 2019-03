Napoli-Juventus oggi (3 marzo): come vederla in tv e streaming. Orario e programma

Per la Serie A TIM di calcio è arrivato il grande giorno, con il big match del 26° turno tra le prime due della classe, Juventus e Napoli, che si affronteranno questa sera allo Stadio San Paolo del capoluogo campano, alle ore 20.30, in quello che sarà il confronto numero 146 tra le due compagini nel massimo campionato.

La super-sfida sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 372 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite), ma sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma in abbonamento Sky Go.

Il programma della partita:

26esima giornata Serie A

Ore 20.30 Napoli-Juventus

Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A, Sky Sport, Sky Go

Foto: Cristiano Barni – Shutterstock