VIDEO Tony Cairoli dominatore, vince gara-2 del GP d’Argentina e firma la doppietta: gli highlights della corsa

Tony Cairoli non conosce limite e ha vinto anche la gara-2 del GP d’Argentina 2019, prima tappa del Mondiale Motocross MXGP. Il siciliano si è reso protagonista di un assolo strepitoso dopo che aveva vinto gara-1 con una rimonta stellare dalle retrovie e si è imposto con autorevolezza, infilando così una doppietta d’autore e scappando già via in classifica generale visto che Jeffrey Herlings era assente a causa di un infortunio. Di seguito il VIDEO con gli highlights della vittoria di Tony Cairoli nella gara-2 del GP d’Argentina.

VIDEO HIGHLIGHTS VITTORIA TONY CAIROLI GARA-2 GP ARGENTINA MOTOCROSS:

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo