VIDEO Sassuolo-Napoli 1-1, Highlights, gol e sintesi della partita. Insigne risponde a Berardi nel finale

Sassuolo e Napoli hanno pareggiato per 1-1 nel match valido per la 27^ giornata della Serie A. I partenopei sono così sprofondati a 18 punti di distacco dalla Juventus che è sempre più vicina alla conquista matematica dello scudetto. Il Sassuolo è passato in vantaggio al 52′ con un gol di Berardi che ha risolto una mischia in area di rigore, i partenopei hanno impattato all’86 grazie al bel destro di Insigne. Di seguito il VIDEO con gli highlights, i gol e la sintesi di Sassuolo-Napoli.

VIDEO HIGHLIGHTS SASSUOLO-NAPOLI 1-1:

GOL BERARDI (1-0):

GOL INSIGNE (1-1):

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: cristiano barni Shutterstock.com