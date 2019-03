Napoli-Juventus 1-2, Serie A: i bianconeri ipotecano lo scudetto. Insigne si divora il pareggio su rigore

La Juventus ha definitivamente messo le mani sullo scudetto, i bianconeri hanno sconfitto il Napoli per 2-1 nel big match della 26^ giornata della Serie A e ora vantano 16 punti di vantaggio proprio sui partenopei quando mancano dodici turni al termine della stagione. I Campioni d’Italia hanno espugnato il San Paolo al termine di uno scontro diretto vibrante e hanno confermato di essere i padroni del campionato.

Massimiliano Allegri opta per un 4-3-3 col tridente offensivo formato da Bernardeschi, Mandzukic e Cristiano Ronaldo lasciando così a riposo Dybala mentre a centrocampo manovrano Emre Can, Pjanic e Matuidi, difesa con Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro davanti a Szczesny. Carlo Ancelotti replica invece con un 4-4-2, Insigne-Milik il tandem offensivo sostenuto da Callejon, Allan, Ruiz e Zielinski mentre in difesa Hysaj e Malcuit sulle fasce, Maksimovic e Koulibaly al centro davanti a Meret.

Le due squadre si studiano in avvio di primo tempo, la partita svolta al 25′: Meret commette un fallo da ultimo uomo su Cristiano Ronaldo lanciato a rete e viene espulso, Ancelotti decide dunque di togliere Milik per fare entrare Ospina e la Juventus ne approfitta subito perché Pjanic concretizza la punizione segnando un gol bellissimo. Un minuto dopo Zielinski colpisce il palo, i bianconeri non si fermano e al 39′ trovano il raddoppio con Emre Can che viene pescato alla perfezione da Bernardeschi nel cuore dell’area.

All’inizio della ripresa viene espulso Pjanic (doppia ammonizione) e così le due formazioni giocano 10 contro 10. I padroni di casa alzano il baricentro metro dopo metro e al 61′ accorciano le distanze: traversone di Insigne, Callejon si libera dalla marcatura di Chiellini e riapre l’incontro. I partenopei ci credono e all’84’ guadagnano un calcio di rigore per tocco di braccio di Alex Sandro revisionato al VAR: Insigne si presenta sul dischetto ma colpisce il palo e consegna la vittoria agli ospiti.

Foto: Lapresse