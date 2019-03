Basket, 20^ giornata Serie A 2019: Brescia espugna Pesaro nel posticipo

Vittoria importante per la Germani Basket Brescia che espugna il campo della VL Pesaro per 92-86 ed ottiene un successo fondamentale in ottica playoff. La squadra di coach Diana raggiunge quota 18 punti ed arriva a -2 dall’ottavo posto, mentre Pesaro resta sempre nelle parti basse della classifica (+2 sulla zona salvezza). Per Brescia ottima prova di Awudu Abss con 18 punti, mentre a Pesaro non bastano i 26 punti di McCree e i 24 di Blackmon

Il primo canestro è di Abass, ma Pesaro piazza un break di 12-1 con un scatenato McCree. Brescia riesce ad accorciare sul -5, ma nuovamente la Vuelle ritrova un altro parziale vincente e si porta sul + 13 (24-11). A fine primo quarto il tabellone segna 26-17 per i padroni di casa. McCree apre subito il secondo quarto con una tripla, ma la zona di Brescia mette in difficoltà l’attacco pesarese e comincia la rimonta degli ospiti che arrivano anche sul -4 (32-28). Pesaro, però, reagisce bene e ritorna avanti sul 42-30 e poi all’intervallo chiude 51-43 in suo favore.

Si rientra dagli spogliatoi e subito 5-0 per Brescia. Blackmon segna 8 punti consecutivi e Pesaro torna sul +9. Gli ospiti, però, non mollano e tornano sotto sul -2 (63-61). Moss trova il pareggio e poi Laquintana si inventa il canestro da centrocampo sulla sirena, firmando il primo sorpasso a fine terzo quarto (69-68). Nell’ultimo quarto Brescia allunga sul +7 (68-61), Pesaro ritorna ancora sotto, ma è Sacchetti a trovare la tripla della sicurezza. Nel finale Vitali e Moss certificano la vittoria.

Questo il tabellino della partita

VL PESARO – GERMANI BASKET BRESCIA 86-92 (26-17, 25-26, 17-26, 18-23)

Pesaro: Artis 5, Blackmon 24, Zanotti 3, McCree 26, Mockevicius 16, Lyons 5, Monaldi 0, Shashkov 7, Ancellotti, Conti, Morgillo, Tognacci

Brescia: Vitali 3, Cunningham 16, Abass 18, Hamilton 5, Beverly 9, Zerini 12, Moss 13, Sacchetti 11, Laquintana 5, Caroli, Dalcò

Credit: Ciamillo