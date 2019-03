VIDEO Frosinone-Torino 1-2, Highlights e sintesi della partita. Decide la spettacolare doppietta di Belotti

Il Torino ha sconfitto il Frosinone per 2-1 nel match valido per la 27^ giornata della Serie A 2019 di calcio. I granata si sono imposti in rimonta grazie a una fantastica doppietta di Andrea Belotti che ha rimediato alla rete di Paganini: bellissimo colpo di testa al 56′ e poi mezza rovesciata in area piccola al 77′ per lanciare gli uomini di Mazzarri. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Frosinone-Torino.

VIDEO HIGHLIGHTS FROSINONE-TORINO 1-2:

GOL PAGANINI (1-0):

PRIMO GOL BELOTTI (1-1):

SECONDO GOL BELOTTI (1-2):

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: cristiano barni Shutterstock.com