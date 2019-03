VIDEO Fiorentina-Lazio 1-1, Highlights, gol e sintesi della partita. Immobile segna, Muriel lo riprende

Fiorentina e Lazio hanno pareggiato per 1-1 nel match valido per la 27^ giornata della Serie A di calcio. I biancocelesti sono passati in vantaggio con una sassata dalla distanza di immobile ma nel secondo tempo i viola hanno impattato grazie al solito Muriel. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Fiorentina-Lazio.

VIDEO HIGHLIGHTS FIORENTINA-LAZIO 1-1:

GOL IMMOBILE (0-1):

GOL MURIEL (1-1):

Foto: Gennaro Di Rosa / Shutterstock.com