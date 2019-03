Serie A 2019, 27^ giornata: Napoli bloccato dal Sassuolo, -18 dalla Juventus! La Lazio pareggia a Firenze

Nella serata si sono disputate due partite valide per la 27^ giornata della Serie A 2019 di calcio che si completerà domani sera con il posticipo tra Roma ed Empoli. L’esito dei due incontri incide in maniera determinante sulle posizioni che contano del nostro campionato, ormai entrato nel suo rush conclusivo (mancano undici turni al termine della stagione).

Il Napoli è stato clamorosamente bloccato sul campo del Sassuolo, i partenopei hanno pareggiato per 1-1 e ora sono piombati a 18 punti di distacco dalla capolista Juventus che è ormai prossima alla conquista matematica dello scudetto. I ragazzi di Carlo Ancelotti, reduci dal successo in Europa League contro il Salisburgo, si sono dovuti accontentare di un punto al termine di una partita giocata a buoni ritmi da entrambe le squadre. Il Sassuolo passa in vantaggio al 52′ grazie a Berardi che ha concretizzato il cross di Boga con un bel tocco in area piccola, gli azzurri sono riusciti a trovare il pareggio solo all’86’ con il bel destro a giro di Insigne.

La Lazio ha pareggiato con la Fiorentina per 1-1 e si conferma all’ottavo posto in classifica, ora lontana otto punti dal quarto posto dell’Inter (ma i capitolini devono ancora recuperare il match con l’Udinese). I biancocelesti si scatenano nel cuore del primo tempo: Immobile colpisce il palo al 21′ e due minuti più tardi firma il gol del vantaggio con un violentissimo destro dalla distanza. La Lazio sfiora il raddoppio al 44′ quando Terracciano si immola su un nuovo destro di Immobile. I viola trovano il pareggio al 61′: bella azione personale di Mirallas sulla destra, cross in mezzo e Muriel ci mette il piatto sinistro. Le due formazioni sono stanche e portano a casa il punto.

RISULTATI 27^ GIORNATA SERIE A:

Fiorentina-Lazio 1-1

Sassuolo-Napoli 1-1

CLASSIFICA SERIE A:

Juventus 75, Napoli 57, Milan 51, Inter 50, Roma 44*, Torino 44, Atalanta 44, Lazio 42*, Sampdoria 39, Fiorentina 37, Parma 33, Sassuolo 32, Genoa 30, Cagliari 27, Udinese 25*, SPAL 23, Empoli 22*, Bologna 21, Frosinone 17, Chievo 10.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse