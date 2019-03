VIDEO Dorothea Wierer, la premiazione e l’Inno nazionale. Campionessa del mondo di biathlon!

Dorothea Wierer ha vinto la mass start dei Mondiali 2019 di biathlon, l’azzurra ha dominato la gara con partenza in linea che ha chiuso la rassegna iridata a Oestersund e ha tagliato il traguardo a braccia alzate verso il cielo conquistando una memorabile medaglia d’oro che mancava da ben 22 anni in Italia. L’altoatesina ha chiuso in bellezza la competizione in terra svedese ed è balzata anche in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo, parimerito con Lisa Vittozzi quando mancano tre gare al termine della stagione. Di seguito il VIDEO del podio e della premiazione di Dorothea Wierer che ha poi cantato l’Inno di Mameli.

Join us now for the medal and flower ceremony of the women's mass start here in #2019Ostersund 👏🇮🇹🇷🇺🇩🇪💐 — you can rewatch the entire race on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/p0rTdXAJFh

— IBU World Cup (@IBU_WC) March 17, 2019