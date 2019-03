VIDEO Atalanta-Fiorentina 3-1, Highlights, gol e sintesi. Che magia del Papu Gomez

L’Atalanta ha sconfitto la Fiorentina per 3-1 nel match valido per la 26^ giornata della Serie A di calcio. Allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia i bergamaschi si sono imposti con grande autorevolezza, rimediando all’iniziale svantaggio: al 3′ De Roon consegna passa a Muriel e il colombiano piazza un bel diagonale. Al 28′ arriva il pareggio di Ilicic che trova la deviazione di un avversario, a 34′ il raddoppio con un’invezione del Papu Gomez e al 59′ la rete di Gosens chiude i conti. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Atalanta-Fiorentina 3-1.

And Gosens is immediately rewarded with a goal.

3-1 Atalanta, the backheel from Iličić freeing Castagne to find his opposite fullback. Great goal. pic.twitter.com/RaSjagydgb

— Para (@Paracelsus) March 3, 2019