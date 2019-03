Napoli-Juventus in streaming, come vederla in tempo reale: orario e link

Stasera (ore 20.30) si giocherà Napoli-Juventus, big match valido per la 26^ giornata della Serie A 2019 di calcio. Allo Stadio San Paolo si affronteranno la seconda e la prima della classifica: i partenopei inseguono a 13 punti di distacco e sperano di regalarsi una notte magica di fronte al proprio pubblico, la speranza è quella di infliggere la prima sconfitta stagionale in campionato ai bianconeri e ricucire leggermente il gap anche se ormai la lotta per lo scudetto sembra essere chiusa in favore dei Campioni d’Italia.

I partenopei, ringalluzziti dalla qualificazione agli ottavi di finale dell’Europa League e dal 4-0 rifilato al Parma nell’ultimo turno, proveranno a farsi trascinare dal calore dei tifosi per mettere in difficoltà i piemontesi che hanno regolato il Bologna con fatica dopo la batosta subita in Champions League. I ragazzi di Carlo Ancelotti puntano a fare uno sgambetto alla formazione di Massimiliano Allegri trascinata da Cristiano Ronaldo che proverà a riemergere dopo due partite complicate. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

