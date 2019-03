Universiadi Napoli 2019, Gianluigi Traettino (Confindustria Caserta): “Un’occasione unica per l’immagine della città”

Il tempo delle Unviersiadi estive 2019, che coinvolgeranno Napoli e più in generale la Campania tra il 3 e il 14 luglio, si avvicina. Le speranze di ottenere visibilità internazionale da parte della città partenopea e della regione sono particolarmente alte.

A testimonianza di ciò, parla il presidente di Confindustria Caserta, Gianluigi Traettino, che ripone grandi speranze sul fatto che nella città della Reggia arrivino oltre 1500 atleti. Queste le sue parole, riportate dall’ANSA: “Le Universiadi sono una grande opportunità non solo per gli effetti economici diretti e indiretti che avranno sul territorio casertano, ma anche e soprattutto per l’immagine della città di Caserta che offriremo alle migliaia di atleti, turisti, giornalisti che saranno presenti nei giorni della kermesse“.

A Caserta, non va dimenticato, si terranno le finali di tiro con l’arco proprio nell’ultimo giorno: i giardini di Piazza Carlo III, davanti alla Reggia di epoca borbonica, vogliono essere il teatro di una competizione unica per la cornice, che è quella della residenza reale più grande al mondo per volume.

Foto: Sito ufficiale Universiade Napoli