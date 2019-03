CONI, Giovanni Malagò: “Pensare di più ai nuovi sport olimpici. Skate, surf e arrampicata sportiva interessano ai giovani”

Il presidente del CONI Giovanni Malagò, come riporta l’ANSA, a margine dell’inaugurazione della sede del CONI provinciale di Massa Carrara ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni sulle nuove discipline olimpiche e sul seguito che queste hanno da parte delle nuove generazioni.

Il numero uno dello sport italiano ha dichiarato: “Non pensate soltanto agli sport tradizionali o più conosciuti: pallacanestro, tennis, pallavolo, pensate più ai nuovi sport che saranno alle prossime Olimpiadi. Ad esempio è arrivato il surf, pensate allo skate che è stato confermato a Parigi, e all’arrampicata sportiva, pensate che a Roma nei circoli sportivi c’è più gente che gioca a paddle che a tennis. Queste discipline interessano le nuove generazioni, quindi c’è appeal e attorno a loro si muove un mondo fatto di aspetti tecnici, istruttori, formazione, che le amministrazioni devono cavalcare“.

Sullo stato di salute del CONI, il presidente ha affermato con orgoglio: “Siamo in assoluto la rappresentanza più democratica che c’è in Italia perché, partendo da una piccola società, si vota il nostro provinciale, il regionale, il nazionale, che poi vota la Giunta, il Consiglio e il presidente, con un elemento di meritocrazia molto importante. Il Coni è una delle poche cose serie di questo Paese, non ce ne sono tante altre. Nel tempo abbiamo saputo portare avanti la bandiera dell’Italia e dei cinque cerchi olimpici. Io sono solo l’ultimo erede di una lunga tradizione, cerco di essere un testimone, sono un uomo prestato a questo mondo, imprenditore innamorato dello sport, spero competente. Molte cose sono andate bene rispetto ad altre del sistema Italia che sono andate meno bene“.

Foto: OA Sport