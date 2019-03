Tennis, Adriano Panatta: “Capisco le complicazioni sulle ATP Finals in Italia”. Luigi Di Maio: “Lavoriamo all’obiettivo”

Continua a tenere banco la questione della sede delle ATP Finals dal 2021 in avanti, e in particolare tutto ciò che si riferisce alla candidatura di Torino per ospitarle in un arco di tempo di cinque anni, una volta terminata l’attuale era di Londra.

In particolare, sono un esponente della politica e uno dello sport a parlarne. Sul fronte politico, è Luigi Di Maio, attuale vicepremier, a dare un segnale, condividendo un messaggio della prima cittadina di Torino, Chiara Appendino, e allegando le parole che seguono: “Stiamo lavorando a questo obiettivo“. Di Maio aveva già discusso con la sua compagna di partito, assicurando l’interesse del Governo.

Più lungo è il pensiero di Adriano Panatta, che al Masters (il nome con il quale ancora oggi in tanti amano chiamare le Finals) è riuscito a giocare nella seconda metà degli Anni ’70. L’ex tennista romano, intervenuto a San Donato Milanese per l’evento “Campioni di Vita”, ha affermato: “Se riuscissero a farle in Italia sarei contento, ma capisco le complicazioni. Organizzare questo torneo non costa pochi spiccioli, ma 80 milioni in 5 anni. Con questa cifra non si fanno le grandi opere, ma si fanno altre cose, come ristrutturare le scuole o sistemare la strade“. Osserva inoltre, tenendosi così a debita distanza dalle parti in causa: “Servirebbero sponsor privati e certezze di ricavi sui diritti televisivi. Un discorso di puro aiuto statale diventa molto attaccabile”

