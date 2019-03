Ungheria-Italia, Europa Cup pallanuoto femminile 2019: orario d’inizio e come vederla in tv

L’Italia giocherà a Szentes, contro l’Ungheria, oggi, martedì 5 marzo, alle ore 18.30: le magiare (comunque già qualificate alla Super Final di World League in qualità di Paese ospitante) si giocano il secondo posto a distanza con l’Olanda, mentre le azzurre hanno già vinto il Girone B ed hanno avuto accesso direttamente alle semifinali di Europa Cup di pallanuoto femminile, che vedrà la Final Six a Torino dal 29 al 31 marzo.

Le azzurre vogliono centrare uno dei tre pass per la Super Final di World League, che si disputerà a Budapest dal 4 al 7 giugno e che metterà in palio un posto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Tutto già deciso nell’altro raggruppamento, con la Russia prima e già in semifinale, la Spagna seconda e la Grecia terza. La partita Ungheria-Italia sarà visibile in streaming sul canale a pagamento della federazione mondiale, FINA TV.

Europa Cup pallanuoto femminile – 6a giornata

Martedì 5 marzo ore 18.30

Ungheria-Italia

diretta streaming a pagamento su FINA TV

