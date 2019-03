UAE Tour 2019: Primoz Roglic devastante, vince in salita e chiude la pratica

Foto LaPresse - Fabio Ferrari 28 Febbraio 2019 Dubai (Emirati Arabi Uniti) Sport Ciclismo UAE Tour 2019 - Tappa 5 - da From Sharjah a Khor Fakkan - 181 km Nella foto: durante la gara ROGLIC Primoz(SLO)TEAM JUMBO - VISMA Photo LaPresse - Fabio Ferrari February 28, 2019 Dubai (United Arab Emirates) Sport Cycling UAE Tour 2019 - Stage 5 - From From Sharjah to Khor Fakkan - 112,5 miles In the pic: during the race.ROGLIC Primoz(SLO)TEAM JUMBO - VISMA

Un arrivo in salita che si conclude in volata: strano epilogo, ma il vincitore rispecchia comunque gli equilibri visti in corsa in questi giorni. Primoz Roglic è il dominatore dell’UAE Tour 2019: lo sloveno si impone nella sesta frazione, da Ajman a Jebel Jais, e chiude la pratica in chiave vittoria della classifica generale, guidata comunque dal primo giorno grazie al successo nella cronometro a squadre con la sua Jumbo-Visma.

Partenza confusionaria, con una caduta che coinvolge anche il campione del mondo Alejandro Valverde, grande favorito di giornata. Vanno in fuga Adam Hansen (Lotto Soudal), Michael Albasini (Mitchelton-Scott), Simon Clarke (EF Education First), Joey Rosskopf (CCC Team), Marcel Sieberg e Jan Tratnik (Bahrain-Merida), Michael Mørkøv ed Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step). Vantaggio massimo che si aggira sui 9′, con le squadre dei big che però vanno a poco a poco a ridurre il gap fino ai 2′ all’approccio dell’ascesa conclusiva.

Pochi scatti, ma velocità altissime, imposte soprattutto dal Team Sunweb. Cedono a mano a mano diversi corridori di rilievo, poi tocca a Laurens De Plus (Team Jumbo Visma) dettare il ritmo: strepitosa la prova del belga a guidare il capitano Roglic in maglia rossa. Si arrende anche Vincenzo Nibali all’ultimo chilometro, mentre un gruppetto ristretto va a giocarsi la vittoria in una volata anomala. Anticipa Daniel Martin (UAE Team Emirates), si muovono Tom Dumoulin (Team Sunewb) e David Gaudu (Groupama-FDJ), ma Roglic è devastante e in rimonta può esultare a braccia alzate. Battuti l’olandese ed il transalpino. Migliore degli italiani Damiano Caruso, dodicesimo.

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse