Triathlon, World Series Abu Dhabi 2019: vittorie per Mario Mola e Katie Zaferes. Top 20 per le azzurre

Si sono appena concluse ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, le prove individuali delle World Series di triathlon, che prevedevano lo snodarsi della frazione di ciclismo sul circuito di Formula 1. Le gare odierne, su distanza sprint, sono state vinte dall’iberico Mario Mola, campione mondiale in carica, e dalla statunitense Katie Zaferes. Terminano rispettivamente 17ma e 18ma Annamaria Mazzetti e Verena Steinhauser tra le donne, mentre è 27° Alessandro Fabian tra gli uomini.

Nella gara maschile trionfa il campione mondiale in carica, lo spagnolo Mario Mola, che chiude in 52’00”, me solo nel finale si scrolla di dosso il sorprendente britannico Alex Yee, che ottiene il secondo posto a 3″, alla prima apparizione nelle World Series dopo aver vinto ad inizio stagione in World Cup a Città del Capo. Terzo a 12″ l’altro iberico Fernando Alarza. L’unico azzurro in gara, Alessandro Fabian, chiude 27° a 1’06”.

Nella gara femminile doppietta statunitense con Katie Zaferes che taglia per prima il traguardo in 55’31”, precedendo di 26″ la connazionale Taylor Spivey dopo aver fatto il vuoto nella frazione di corsa. Terzo posto a 35″ per la britannica Jessica Learmonth, mentre chiude ottava a 1’19” la campionessa del mondo in carica, la britannica Vicky Holland. Gara di coppia per le due azzurre: nel finale Annamaria Mazzetti, 17ma a 1’50”, stacca Verena Steinhauser, 18ma a 1’57”.

Foto: Valerio Origo