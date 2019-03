Tirreno-Adriatico 2019: tutti gli italiani in gara. Elia Viviani per continuare a vincere, Vincenzo Nibali in cerca di risposte

Prenderà il via domani con una cronometro a squadre la Tirreno-Adriatico 2019, 54a edizione della corsa a tappe italiana che rappresenta ormai per tradizione uno degli appuntamenti più attesi di inizio stagione. La corsa vedrà ai nastri di partenza corridori di assoluto valore come il francese Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) e lo sloveno Primoz Roglic (UAE Emirates), entrambi in eccellente condizione, oltre al britannico Geraint Thomas (Sky) e all’olandese Tom Dumoilin (Sunweb). L’Italia potrà contare su un contingente decisamente numeroso, con diverse stelle di primissimo piano del panorama internazionale.

Andrà a caccia del quarto successo stagionale Elia Viviani (Deceuninck-QuickStep), capace sino ad ora di conquistare almeno una frazione nelle due corse a tappe a cui ha preso parte, ovvero il Tour Down Under e lo UAE Tour, e di aggiudicarsi la Cadel Evans Road Race. Un altro corridore in cerca di conferme dopo un brillante avvio di stagione sarà Davide Ballerini (Astana), determinato a centrare la prima vittoria con la formazione kazaka, nella quale ci sarà anche Dario Cataldo. Negli arrivi in volata proverà a farsi valere anche Giacomo Nizzolo (Dimension Data) che ha interrotto un lungo periodo di astinenza con il successo al Tour of Oman.

Le speranze migliori in ottica classifica generale saranno naturalmente Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) e Gianni Moscon (Sky). Il fuoriclasse siciliano, alla terza corsa in stagione, sta salendo di condizione pian piano e si presenta al via determinato a mettere alla prova il proprio stato di forma in vista della Milano-Sanremo e dei prossimi appuntamenti. Il trentino invece non sta brillando, complice anche una brutta caduta allo UAE Tour, e dovrà dare qualche segnale incoraggiante anche alla propria squadra in previsione delle classiche del Belgio. Entrambi saranno affiancati dai compagni di squadra Damiano Caruso e Salvatore Puccio, che cercheranno di dare un prezioso aiuto in qualità di gregari. Nella formazione britannica ci sarà anche Filippo Ganna, reduce dalla splendida medaglia d’oro ai Mondiali di ciclismo su pista.

Saranno in gruppo anche diversi corridori da seguire con attenzione come Davide Formolo, Oscar Gatto e Daniel Oss (BORA-hansgrohe), Alberto Bettiol e Sacha Modolo (EF Education First) oppure come Gianluca Brambilla, Nicola Conci e Fabio Felline (Trek-Segafredo). Completeranno poi il contingente azzurro nelle formazioni straniere Enrico Battaglin (Katusha-Alpecin), Simone Consonni, Valerio Conti e Oliviero Troia (UAE Emirates) e Davide Cimolai (Israel Cycling Academy).

Due saranno infine le squadre italiane presenti, tra le cui fila militano diversi corridori di grande prospettiva, intenzionati a sfruttare l’occasione per guadagnare visibilità. Nella Neri Sottoli-Selle Italia-KTM, oltre a Giovanni Visconti, ci saranno anche Davide Gabburo, Luca Pacioni, Simone Velasco e Edoardo Zardini. Completamente italiana invece la rosa della Bardiani-CSF, composta da Enrico Barbin, Michael Bresciani, Mirco Maestri, Marco Maronese, Paolo Simion, Alessandro Tonelli e Luca Wackermann.

