Juventus-Atletico Madrid in streaming: come vederla on-line in diretta. La guida e i link

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI JUVENTUS-ATLETICO MADRID DALLE ORE 21.00

Juventus-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta tv su Sky ma tutti i tifosi bianconeri e gli appassionati del grande calcio internazionale potranno gustarsi la partita anche in diretta streaming su Sky Go. Il ritorno degli ottavi di finale della Champions League potrà essere visto tranquillamente online, live e in tempo reale minuto dopo minuto per non perdersi davvero nulla e seguire da vicino il tentativo di rimonta dei Campioni d’Italia che devono ribaltare la sconfitta per 2-0 maturata tre settimane fa nella capitale spagnola.

I ragazzi di Massimiliano Allegri inseguono una clamorosa impresa, bisogna vincere con tre gol di scarto per proseguire la propria avventura in Europa: Cristiano Ronaldo e compagni dovranno confezionare la partita perfetta, recuperare da una situazione che sempre proibitiva, rialzare la testa e completare la remuntada per continuare a inseguire la Coppa dalle Grandi Orecchie. La Juventus, prima in campionato con 18 punti di vantaggio sul Napoli, ha le carte in regola per sconfiggere l’Atletico Madrid di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Stadium ma non bisognerà sbagliare davvero nulla.

Juventus-Atletico Madrid sarà dunque visibile in diretta streaming su Sky Go per tutti gli abbonati, su tutti i dispositivi: computer, tablet, cellulari per seguire da vicino le gesta dei bianconeri nel ritorno degli ottavi di finale della Champions League.

JUVENTUS-ATLETICO MADRID: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MARTEDÌ 12 MARZO:

21.00 Juventus-Atletico Madrid

JUVENTUS-ATLETICO MADRID: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Sky Go per tutti gli abbonati.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: cristiano-barni-shutterstock