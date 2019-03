Tirreno-Adriatico 2019: i favoriti. Primoz Roglic e Julian Alaphilippe in prima fila. Tom Dumoulin, Geraint Thomas e Vincenzo Nibali ci provano

Tanti campioni al via della 54ma edizione della Tirreno-Adriatico, che scatterà mercoledì con una cronometro a squadre a Lido di Camaiore. Quest’anno la lotta per la maglia azzurra si preannuncia incerta, visto che il percorso non presenta salite lunghe, ma tanti brevi strappi, e si adatta quindi a diversi tipi di corridori. Andiamo quindi a scoprire i principali favoriti per la classifica generale.

Considerando il percorso e l’attuale stato di forma, la prima fila virtuale è composta da Primoz Roglic e Julian Alaphilippe. Lo sloveno si è imposto all’UAE Tour, con due successi tappa, mostrando una condizione superiore agli altri uomini di classifica. Inoltre sarà anche il più forte sulla carta nelle due prove contro il tempo, visto che la Jumbo-Visma ha vinto la cronosquadre negli Emirati. Alaphilippe è reduce invece dal trionfo alle Strade Bianche, in cui ha fatto vedere una gamba eccezionale e i muri presenti in questa edizione potranno esaltare al meglio le sue caratteristiche. Rispetto a Roglic, il francese ha però meno attitudine alle corse a tappe e bisognerà quindi capire la sua tenuta fisica su sette frazioni.

Gli altri nomi di spicco presenti sono quelli di Tom Dumoulin, Geraint Thomas e Vincenzo Nibali. L’olandese ha dato segnali positivi all’UAE Tour e potrà guadagnare secondi preziosi nelle cronometro, anche se le altre tappe non sono perfette per lui. Thomas e Nibali non hanno invece ancora trovato l’acuto nelle prime corse della stagione, ma possiedono la classe per dire la loro in questa Tirreno-Adriatico. Lo Squalo ha già vinto due volte in carriera la Corsa dei Due Mari (2012 e 2013) e in questa edizione potrà contare su una Bahrain Merida molto forte, supportato da Damiano Caruso e Rohan Dennis. Attenzione poi anche a Jakob Fuglsang, Thibaut Pinot, Adam Yates e Tim Wellens, tutti in evidenza nelle ultime corse disputate, ma sulla carta un gradino sotto i rivali citati in precedenza.

alessandro.farina@oasport.it

Foto: Comunicato stampa RCS – LaPresse – D’Alberto / Ferrari