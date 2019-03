Tirreno-Adriatico 2019: gli outsider per la vittoria finale. Jakob Fuglsang e Tim Wellens tentano il colpaccio

È iniziato il contro alla rovescia per la Tirreno-Adriatico, la cui 54ma edizione prenderà il via domani con una cronometro a squadre a Lido di Camaiore. Dopo aver analizzato i favoriti per la classifica generale, oggi andiamo a scoprire gli outsider e sono i diversi corridori che possono ambire ad un grande risultato.

I primi due nomi in questa lista sono quelli di Jakob Fuglsang e Tim Wellens, entrambi in grande forma e con caratteristiche adatte al percorso. Il danese è reduce dall’ottimo secondo posto alla Strade Bianche e in precedenza aveva conquistato la classifica generale alla Vuelta a Andalucia, corsa in cui il belga si era imposto invece in due tappe. Wellens aveva vinto anche un trofeo del Challenge Mallorca ed è poi salito sul podio alla Omloop Het Nieuwsblad. Due corridori che sanno fare la differenza nelle brevi corse a tappe e che possono quindi ambire al successo, ma che per il loro palmares, partiranno sulla carta un gradino sotto ai principali favoriti.

Il percorso di questa edizione sembra poi perfetto per il campione olimpico Greg Van Avermaet, che ha già conquistato la maglia azzurra nel 2016 e ora proverà a centrare il bis. Il belga è supportato da una buona forma e sui muri presenti potrà esaltarsi e staccare gli avversari. Tuttavia resta l’incognita delle cronometro, visto che potrebbe perdere diversi secondi sia in quella individuale che in quella a squadre, dove la CCC non appare tra le più competitive. Nell’edizione del 2016 Van Avermaet si impose davanti a Peter Sagan, che potrebbe anche lui fare un pensiero alla generale quest’anno. Il tre volte campione del mondo non è ancora al top della condizione e probabilmente si contenterà più sulle singole tappe, ma visto che è un corridore in grado sempre di stupire, non può essere escluso dalla lista.

Infine potrebbero poi ritagliarsi un ruolo da protagonisti alcuni corridori che sulla carta partiranno come seconde linee, ma che possono comunque dire la loro in questo tipo di gara. Tra questi troviamo Wout Poels e Gianni Moscon nel Team Sky, Damiano Caruso e Rohan Dennis nella Bahrain Merida, Alexey Lutsenko nell’Astana e Tiesj Benoot nella Lotto Soudal.

Foto: Comunicato stampa RCS – LaPresse – Ferrari