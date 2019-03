Tirreno-Adriatico 2019: Elia Viviani l’asso di un parterre di velocisti di primissimo livello. Il veronese sfida Sagan e Gaviria

Una Corsa dei Due Mari che si preannuncia davvero spettacolare: anno dopo anno la startlist della Tirreno-Adriatico va sempre più a riempirsi di corridori dal livello strepitoso che vogliono preparare l’annata gareggiando sulle bellissime strade italiane. Da Nibali a Dumoulin, passando per Thomas: in tanti in chiave classifica generale, ma non solo. Nelle volate a disposizione ci sarà un parterre di velocisti davvero di livello mostruoso.

Non si può non partire da Elia Viviani. Il campione d’Italia ha iniziato al meglio anche questo 2019, portandosi a casa tre successi in maglia Deceuninck – Quick Step tra Australia ed Emirati Arabi. Il velocista di Isola della Scala sarà sicuramente il più atteso, al momento può essere considerato come il migliore al mondo nella specialità, con le sue punte di velocità e la capacità di destreggiarsi al meglio.

Avversari comunque tra i migliori al mondo (assenti solo coloro, ad esempio Dylan Groenewegen, che sono impegnati in questi giorni alla Parigi-Nizza). L’uno contro uno più atteso è quello tra Viviani e Fernando Gaviria: ex compagni di squadra, con il colombiano che si è trasferito nell’inverno alla UAE Emirates. Sfida già vista e che potrebbe essere un antipasto di ciò che accadrà alla Milano-Sanremo. Occhi puntati ovviamente anche su Peter Sagan: torna in gara lo slovacco della Bora-hansgrohe, che nel periodo recente però ha dimostrato di non essere più al top negli sprint di gruppo.

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: strenghtofframeITA Shutterstock.com