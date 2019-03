Tiro a volo, Qatar Open 2019: nella prima giornata dello skeet in testa Luigi Agostino Lodde

Nella prima giornata dello skeet al Qatar Open di tiro a volo in corso a Doha buone notizie per l’Italia: nella competizione maschile è in testa Luigi Agostino Lodde, mentre al femminile sono in piena corsa le nostre Martina Bartolomei e Francesca Del Prete, con Chiara di Marziantonio subito ad inseguire.

Nella prima giornata di eliminatorie (75 piattelli), come detto, è in testa tra gli uomini il nostro Luigi Agostino Lodde, seppur in condominio con il francese Anthony Terras, a quota 73. Riccardo Filippelli per ora si è fermato a quota 68, mentre Domenico Simeone ha totalizzato 65/75. Entrambi gli azzurri hanno sofferto il forte vento.

Nella competizione femminile è in testa la transalpina Lucie Anastassiou, con 71/75, mentre al momento sono tra le prime sei che accederebbero alla finale sia Martina Bartolomei che Francesca Del Prete, appaiate a quota 66. Insegue a quota 65 le compagne di squadra la terza azzurra in gara, Chiara Di Marziantonio.

Domani si concluderanno le qualifiche (50 piattelli) e si disputeranno le finali: alle ore 12.00 italiane le donne, alle 13.30 l’ultimo atto della competizione maschile.

Foto: Pagina Facebook FITAV