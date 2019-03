Tiro a volo, Qatar Open 2019: Luigi Lodde centra il podio nello skeet, vincono Rashid Saleh Hamad e Danka Bartekova

Arrivano ancora buone notizie da Doha, dove si è concluso il Qatar Open 2019 di tiro a volo, in cui oggi Luigi Lodde è riuscito a conquistare il podio nello skeet maschile, al termine di una finale molto ben gestita dal militare sardo bicampione continentale.

Dopo aver chiuso in sesta piazza la fase eliminatoria col lo score di 121/125, Lodde si è ben comportato nell’atto decisivo, chiudendo a quota 45/50. Prima piazza invece per il padrone di casa Rashid Saleh Hamad, che ha totalizzato 56/60 così come il ceco Jakub Tomecek, vincendo poi lo spareggio per 3-2. Lontani gli altri azzurri, con Domenico Simeone 26esimo e Riccardo Filippelli 36esimo.

Tra le donne a vincere è stata la slovacca Danka Bartekova, membro CIO già bronzo a Londra 2012, con l’ottimo punteggio di 56/60, superando in graduatoria la francese Lucie Anastassiou, seconda con 47/60, e l’inglese Amber Hill, terza con 39/50.

In gara anche l’azzurra Francesca Del Prete (Fiamme Oro), che ha chiuso in quinta piazza, con 20/30 punti, mentre Martina Bartolomei (Esercito) ha chiuso la top-10 e Chiara Di Marziantonio (Esercito) non è andata oltre da 18esima posizione.

Foto: FITAV