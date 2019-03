Tennis, WTA Indian Wells 2019: i risultati del tabellone femminile (10 Marzo). Simona Halep agli ottavi, ritiro per Serena Williams

Sono iniziati i match del terzo turno nel torneo WTA di Indian Wells: la numero due del mondo Simona Halep prosegue il suo cammino dopo aver superato in due combattuti set l’ucraina Katerina Kozlova, numero 114 del mondo. Nel prossimo turno Halep se la vedrà con la ceca Marketa Vondrousova, che ha sconfitto in rimonta la lettone Jelena Ostapenko dopo una bella battaglia di oltre due ore.

C’era grande attesa per il match tra Serena Williams e Garbine Muguruza, ma la sfida è durata un solo set. Agli ottavi ci va la spagnola, che ha sfruttato il ritiro dell’americana. Williams ha deciso di lasciare il campo quando si trovava comunque sotto per 6-3 1-0 e dopo aver chiesto un medical time out al termine del primo set, nel quale si è fatta misurare la pressione. Muguruza arriva agli ottavi di finale sicuramente riposata ed è una buona cosa in vista del difficile match contro l’olandese Kiki Bertens, che, in questo terzo turno, ha superato in due set la britannica Johanna Konta.

Continua a sorprende in positivo la giovane canadese (classe 2000) Bianca Andreescu, che demolisce in due rapidi set la svizzera Stefanie Voegele ed ora si gioca un posto nei quarti di finale con la cinese Wang Qiang, che invece deve restare in campo ben tre ore per avere la meglio della belga Elise Mertens.

Sarà sicuramente un ottavo di finale molto interessante quello tra Elina Svitolina ed Ashleigh Barty: l’ucraina ha superato Daria Gavrilova in due combattuti set, mentre l’australiana ha faticato meno contro l’americana Jennifer Brady, sconfitta sempre in due set.

Questo il riepilogo dei risultati

Halep (ROU) b. Kozlova (UKR) 7-6 7.5

Wang (CHN) b. Mertens (BEL) 7-6 6-7 6-3

Bertens (NED) b. Konta (GBR) 7-6 6-4

Muguruza (ESP) b. S. Williams (USA) 6-3 1-0 rit

Vondrousova (CZE) b. Ostapenko (LAT) 4-6 6-3 6-4

Andreescu (CAN) b. Voegele (SUI) 6-1 6-2

Svitolina (UKR) b. Gavrilova (AUS) 7-5 6-4

Barty (AUS) b. Brady (USA) 6-3 6-2

