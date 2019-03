Tennis, WTA 125K Indian Wells 2019: Viktorija Golubic annulla un match point a Jennifer Brady e la rimonta. Il torneo è dell’elvetica

La finale del torneo WTA 125K di Indian Wells sorride all’elvetica Viktorija Golubic, che supera in rimonta la statunitense Jennifer Brady, alla quale annulla anche un match point prima di avviarsi inesorabilmente verso una travolgente corsa per la conquista del torneo con il punteggio di 3-6 7-5 6-3 in due ore ed tredici minuti di battaglia.

Nel primo set gira tutto bene alla statunitense, che nel terzo game riesce ad annullare due break point e tenere poi la battuta, e nel quarto gioco centra lo strappo ai vantaggi alla prima occasione. Non ci sono altre palle break fino al nono game, quando Brady, avanti 5-3 va a servire per il set, ma deve risalire da 30-40 prima di infilare tre punti e portare a casa la partita.

Nel secondo parziale la prima a scappare è ancora la statunitense che, dopo aver fallito una palla break nel terzo game, nel settimo non spreca l’occasione salendo 4-3 e poi conferma l’allungo salendo 5-3. La statunitense va a servire per il match sul 5-4 e si procura anche un match point, ma non coglie l’opportunità e cede la battuta e si fa raggiungere sul 5-5. La svizzera, sulle ali dell’entusiasmo, tiene il servizio e poi nel dodicesimo game, alla terza opportunità, porta a casa il set.

Nella frazione decisiva si inizia con lo scambio di break tra le due nel secondo e nel terzo game, ma l’elvetica riesce a centrare nuovamente il break nel quarto gioco, salendo 3-1. Golubic conferma lo strappo una prima volta, ma nel settimo game subisce il controbreak. Brady risale sul 3-4, ma quando serve per l’aggancio cede nuovamente la battuta. L’elvetica invece va a servire per l’incontro sul 5-3, non trema e al primo match point chiude la sfida portando a casa il torneo.

Foto: salajean / Shutterstock.com